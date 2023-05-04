UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка США: РФ сейчас не может наступать, Путин, вероятно, вынужден умерить свои амбиции

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 18:40
Разведка США: РФ сейчас не может наступать, Путин, вероятно, вынужден умерить свои амбиции - Фото
Глава национальной разведки США Эврил Хейнс (Фото - EPA)

По словам директора национальной разведки США Эврил Хейнс, Россия, скорее всего, не сможет провести "значительную наступательную операцию в этом году" из-за нехватки боеприпасов и живой силы, независимо от того, будет украинское контрнаступление успешным или нет. Путин, "вероятно", уменьшил свои амбиции на ближайшую перспективу по отношению к Украине. Об этом Хейнс заявила, выступая в Сенате США, сообщает CNN.

"На самом деле, если Россия не приступит к обязательной мобилизации и не обеспечит существенные поставки боеприпасов третьими сторонами, кроме существующих поставок из Ирана и других стран, для нее будет все сложнее поддерживать даже скромные наступательные операции", — заявила Хейнс.

Путин, "вероятно", умерил свои амбиции на ближайшую перспективу по отношению к Украине, чтобы считать победой "консолидацию контроля над оккупированной территорией на востоке и юге Украины и гарантировать, что Украина никогда не станет членом НАТО", добавила Хейнс.

Несмотря на такую оценку, она назвала маловероятным, что Россия пойдет на переговоры о паузе в этом году, если политические факторы "не изменят его (российского диктатора Владимира Путина. – Ред.) мнение".

Хейнс также отметила, что российские войска готовят новые оборонительные позиции перед украинским контрнаступлением и что в апреле россияне захватили меньше территории, "чем за любой из трех предыдущих месяцев".

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия наступление Эврил Хейнс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 