Разведка США: РФ сейчас не может наступать, Путин, вероятно, вынужден умерить свои амбиции

По словам директора национальной разведки США Эврил Хейнс, Россия, скорее всего, не сможет провести "значительную наступательную операцию в этом году" из-за нехватки боеприпасов и живой силы, независимо от того, будет украинское контрнаступление успешным или нет. Путин, "вероятно", уменьшил свои амбиции на ближайшую перспективу по отношению к Украине. Об этом Хейнс заявила, выступая в Сенате США, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На самом деле, если Россия не приступит к обязательной мобилизации и не обеспечит существенные поставки боеприпасов третьими сторонами, кроме существующих поставок из Ирана и других стран, для нее будет все сложнее поддерживать даже скромные наступательные операции", — заявила Хейнс.

Путин, "вероятно", умерил свои амбиции на ближайшую перспективу по отношению к Украине, чтобы считать победой "консолидацию контроля над оккупированной территорией на востоке и юге Украины и гарантировать, что Украина никогда не станет членом НАТО", добавила Хейнс.

Несмотря на такую оценку, она назвала маловероятным, что Россия пойдет на переговоры о паузе в этом году, если политические факторы "не изменят его (российского диктатора Владимира Путина. – Ред.) мнение".

Хейнс также отметила, что российские войска готовят новые оборонительные позиции перед украинским контрнаступлением и что в апреле россияне захватили меньше территории, "чем за любой из трех предыдущих месяцев".

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.