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Реакцию Зеленского на коронавирус считают эффективной 55% - опрос Рейтинга

Реакцию Зеленского на коронавирус считают эффективной 55% - опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
14.04.2020, 17:28

Действия президента Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом поддержали 55% опрошенных, сочли их неэффективными - 31%

Реакцию президента Владимира Зеленского на угрозу коронавируса считают эффективной 55% украинцев. Об этом говорят данные опроса, проведенного в апреле Группой Рейтинг.

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Скорее эффективной реакцию Зеленского на вспышку COVID-19 назвали 36% опрошенных, очень эффективной - 19%, скорее не эффективной - 18%, совсем не эффективной - 13%. 14% затруднились с ответом.

Одобрение реакции президента на коронавирус (Фото - Рейтинг)

По сравнению с концом марта поддержка действий президента снизилась на 1%, в рамках погрешности опроса. По сравнению с началом марта - выросла на 10%.

Регионы оценивают реакцию президента примерно одинаково: 56% считают ее эффективной в центральных областях, 54% в западных, 53% в южных и 52% в восточных.

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Больше всего сторонников действий Зеленского среди опрошенных от 18 до 29 лет - 72%, а также среди людей со средним достатком и обеспеченных - 59% и 60% соотвественно. Наименьшее одобрение высказали люди старше 60 лет и назвавшие себя бедными - 46% и 48%.

Одобрение реакции президента на коронавирус по соц. группам и регионам (Фото - Рейтинг)

Очень высоко одобрение реакции Зеленского среди избирателей Слуги народа - 91%, а также Голоса - 70%. Ниже всего - среди избирателей Евросолидарности - 32%, ОПЗЖ - 37% и тех, кто не голосует - 39%.

Одобрение реакции президента на коронавирус по партийным симпатиям (Фото - Рейтинг)
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Денис Юдин
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