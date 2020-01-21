Реформа суда присяжных. Законопроекты уже в Раде - что изменится

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Два законопроекта о суде присяжных внесло правительство в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Законопроекты были разработаны с целью ввести в Украине классический институт присяжных, рассказал замминистра юстиции Александр Банчук. В Минюсте рассчитывают, что новый суд присяжных заработает уже с 2021 года.

Что сейчас:

Суд присяжных состоит из двух профессиональных судей и трех присяжных. Присяжными не могут стать все, кто имеет юридическое образование или, потенциально, мог иметь юридический опыт. Списки присяжных утверждаются местными советами по согласию граждан. К суду присяжных могут прибегать обвиняемые в преступлениях, за которые грозит пожизненное заключение.

Что предлагается:

Коллегия присяжных будет состоять из семи человек. Ее задача - ответить на два вопроса: было ли событие преступлением, виновен ли подсудимый в его совершении. Решение будет приниматься большинством голосов.

На рассмотрение суда присяжных будут направляться все дела, по которым подсудимым грозит от 10 лет лишения свободы, или пожизненное заключение. По желанию обвиняемого суд присяжных может быть заменен коллегией из трех судей.

Присяжных будут выбирать из списков избирателей, за исключением сотрудников прокуратуры. Быть присяжным станет обязанностью, которая будет возмещаться.

Законопроекты, считают в Минюсте, обеспечат независимость присяжных от председательствующего судьи.

По мнению главы правления Центра гражданских свобод Александры Матвейчук, введение суда присяжных позволит повысить доверие к судебной системе.

В апреле 2013 года в Украине состоялось первое заседание суда присяжных . Пятеро представителей разных профессий впервые в истории современной Украины получили почти равные с судьей права.

27 декабря прошлого года законопроекты о суде присяжных были одобрены Кабмином.

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