"Реконструкция Голодомора". РФ обстреливает поля Украины зажигательными снарядами — Ермак

Российская армия обстреливает украинские поля зажигательными снарядами, чтобы уничтожить урожай. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак опубликовал видео последствий обстрела украинского поля с зерном зажигательными снарядами. Он отметил, что украинские бойцы тушат пожары, но "продовольственный терроризм" нужно остановить.

"Те, кто создают мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят уничтожить украинский урожай", — написал Ермак.

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Дмитрий Гриниченко

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