"Реконструкция Голодомора". РФ обстреливает поля Украины зажигательными снарядами — Ермак
11.06.2022, 14:16
Поля Украины после обстрелов (Фото: скриншот)
Российская армия обстреливает украинские поля зажигательными снарядами, чтобы уничтожить урожай. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Ермак опубликовал видео последствий обстрела украинского поля с зерном зажигательными снарядами. Он отметил, что украинские бойцы тушат пожары, но "продовольственный терроризм" нужно остановить.
"Те, кто создают мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят уничтожить украинский урожай", — написал Ермак.
- Россия блокирует северо-западную часть Черного моря и экспорт украинского зерна, что грозит мировым продовольственным кризисом.
- РФ пытается сама продавать ворованное в Украине зерно, а также требует разминировать украинские порты и снять с нее санкции.
- Министр сельского хозяйства Германии заявил, что нельзя верить Путину, который обещает не атаковать побережье Украины в случае разминирования портов для вывоза зерна.
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