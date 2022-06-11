UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Реконструкция Голодомора". РФ обстреливает поля Украины зажигательными снарядами — Ермак

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 14:16
Поля Украины после обстрелов (Фото: скриншот)

Российская армия обстреливает украинские поля зажигательными снарядами, чтобы уничтожить урожай. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ермак опубликовал видео последствий обстрела украинского поля с зерном зажигательными снарядами. Он отметил, что украинские бойцы тушат пожары, но "продовольственный терроризм" нужно остановить. 

"Те, кто создают мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят уничтожить украинский урожай", — написал Ермак. 

Читайте также: "У нас есть месяц". Мир готовит военную операцию по экспорту зерна из Украины: какие шансы

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война зерно продовольствие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 