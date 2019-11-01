Репарации за Донбасс. В Кремле ответили на заявление Криклия

Владими Путин (фото - ЕРА)

У президента страны-агрессора России Владимира Путина отреагировали на слова министра инфраструктуры Владислава Криклия относительно выплаты Украине репараций за оккупацию Донбасса. Заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова цитируют российские пропагандистские СМИ.

Песков заявил, что Кремль "не относит это заявление к разряду удачных". И добавил, что РФ якобы делает все возможное для урегулирования ситуации.

Отвечая на вопрос, может ли РФ участвовать в восстановлении Донбасса, спикер Путина сказал: "Это зависит от того, что будет происходить, как будет (происходить, - ред.) урегулирование и так далее".

Вчера Криклий заявил , что п осле деоккупации Донбасса РФ должна выплатить Украине репарации, только после чего будет проводиться восстановление региона.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Украину пояснил , готова ли Россия сдаться и уйти с Донбасса.

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