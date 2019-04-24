Решение Путина в Совете Европы "могут и не заметить" – Кулеба

Дмитрий Кулеба (фото - LIGA.net)

В Совете Европы прикладывают все усилия, чтобы "хвалить Россию за конструктив" и там хотят реформировать СЕ так, как хочет Россия, поэтому указ главы страны-агрессора Владимира Путина о паспортах для жителей оккупированных Донецка и Луганская могут "случайно" не заметить. Об этом в Facebook написал представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он предположил другое развитие: могут заметить, но не учесть это во время принятия решений в пользу Росси; или учесть, но призвать не драматизировать.

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"Да, реалии мира строги. Но приходится работать и давать результат в реальности любой сложности", - подытожил Кулеба.

Сегодня, 24 апреля, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции.