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24.04.2019, 14:10

Решения Путина по Украине зависят от Зеленского - Кремль

Решения Путина по Украине зависят от Зеленского - Кремль - Фото
Фото: EPA

Пресс-секретарь Владимира Путин рассказал, что президент РФ собирается выстраивать линию отношений с Украиной

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Президент страны-оккупанта России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Украиной в зависимости от заявлений и действий Владимира Зеленского, который победил на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий (Зеленского - ред.) будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины", - сказал он.

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Пескову задали вопрос о том, как поступит Путин, если действия Зеленского "не устроят" Россию. Он назвал это "эвентуальными рассуждениями" и не стал отвечать.

19 апреля украинский пророссийский политик и кум президента страны-оккупанта РФ Виктор Медведчук заявил, что, "если новый президент Украины заключит сделку с Москвой, он может в течение нескольких месяцев восстановить контроль над временно оккупированным Донбассом, получить дешевый газ и крупные инвестиции из России".

Позже в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на "добрые отношения" с Киевом после выборов. 

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Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, дмитрий песков
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