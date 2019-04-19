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19.04.2019, 14:55

Сделки не нужны: Песков рассказал, чего ждут от выборов в Украине

Сделки не нужны: Песков рассказал, чего ждут от выборов в Украине - Фото
Дмитрий Песков (фото - EPA)

Пресс-секретарь Путина заявил, что избранному украинскому президенту "следовало бы приложить усилия к налаживанию отношений" с Россией

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После президентских выборов в Украине Кремль рассчитывает на "добрые отношения" с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет КоммерсантЪ.

По его словам, избранному украинскому президенту следовало бы приложить усилия к налаживанию отношений между странами.

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"Никакие сделки с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских и украинцев, живущих и в России, и в Украине", - заявил Песков.

Он также подчеркнул отсутствие альтернативы минским соглашениям. Кроме того, власти страны-агрессора рассчитывают, что президент Украины не будет придерживаться "силовых методов разрешения ситуации на Донбассе".

Песков не знает, будет ли Путин смотреть трансляцию дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, но сам намерен их посмотреть.

Ранее стало известно, что Путин сразу после выборов в Украине собирается подписать указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Теги: война, Донбасс, владимир путин, выборы, дмитрий песков
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