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18.04.2019, 14:05

В Кремле собираются смотреть дебаты Порошенко и Зеленского

В Кремле собираются смотреть дебаты Порошенко и Зеленского - Фото
Дмитрий Песков (фото - EPA)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прогнозирует, что предстоящие дебаты кандидатов в президенты Украины будут "любопытным зрелищем"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, будет ли Владимир Путин смотреть трансляцию дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, но сам намерен их посмотреть. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Насколько я понимаю, это завтра в 19 часов, то есть у нас это будет 20 часов. Не могу сказать (будет ли президент России смотреть - ред.). Я сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище", - сказал Песков.

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Вчера, 17 апреля, штабы кандидатов в президенты договорились по ряду вопросов касательно проведения дебатов на НСК Олимпийский, однако еще несколько вопросов остаются нерешенными.

Как сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания, сцен на НСК будет две, телесигналов также будет два. "Телетрансляций, похоже, тоже будет две", - добавил Аласания. 

Также вчера стало известно, что Путин сразу после выборов в Украине собирается подписать указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ. В российских регионах, граничащих с оккупированными украинскими областями, уже подготовили всю инфраструктуру для приема "новоиспеченных россиян". 

Ожидается, что население оккупированных территорий сможет получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России​ более пяти лет. Основными условиями смены гражданства будет наличие так называемого паспорта, выданного боевиками Донбасса, и сдача украинского паспорта.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, дмитрий песков, дебаты
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