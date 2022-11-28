Республиканцы заявили о подотчетности помощи. Арахамия поддержал "эффективный контроль"
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украина осуществляет "эффективный контроль" за военной помощью США. Об этом он написал в Telegram.
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По его словам, Украина уже осуществляет "эффективный контроль" за вооружениями от союзников и остается приверженной принципам открытости и прозрачности.
Он отметил, что украинцы уважают желание американцев быть уверенными в том, что помощь США используется максимально эффективно.
"Мы тоже в этом заинтересованы, ведь чем выше уровень доверия, тем больше объемов помощи можно ожидать. Поэтому заранее была создана в Верховной Раде временная специальная комиссия по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи, в том числе оружия", — заявил парламентарий.
Арахамия подчеркнул, что во время последнего визита парламентской делегации в США, нардепы встречались с представителями Республиканской партии и имели "очень плодотворную коммуникацию".
Политик сказал, что в начале декабря депутаты еще раз поедут в США, где обсудят все вопросы военной помощи, аудит которой уже "практически завершен".
"Уверен, что крепкая двухпартийная поддержка Украины в США сохранится и усилится", — резюмировал он.
- Сенатор-республиканец Джим Риш также заявлял, что помощь Украине со стороны США не будет уменьшаться, несмотря на то что его партия получила большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов.
- Недавно конгрессмен Майкл Маккол призвал американского президента Джо Байдена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
- Он заявил, что удары Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Крыму — "честная игра", так как он не является частью России по международному праву.
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