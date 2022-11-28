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Республиканцы заявили о подотчетности помощи. Арахамия поддержал "эффективный контроль"

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 14:14
Республиканцы заявили о подотчетности помощи. Арахамия поддержал
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украина осуществляет "эффективный контроль" за военной помощью США. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, Украина уже осуществляет "эффективный контроль" за вооружениями от союзников и остается приверженной принципам открытости и прозрачности. 

Он отметил, что украинцы уважают желание американцев быть уверенными в том, что помощь США используется максимально эффективно. 

"Мы тоже в этом заинтересованы, ведь чем выше уровень доверия, тем больше объемов помощи можно ожидать. Поэтому заранее была создана в Верховной Раде временная специальная комиссия по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи, в том числе оружия", — заявил парламентарий.

Арахамия подчеркнул, что во время последнего визита парламентской делегации в США, нардепы встречались с представителями Республиканской партии и имели "очень плодотворную коммуникацию".

Политик сказал, что в начале декабря депутаты еще раз поедут в США, где обсудят все вопросы военной помощи, аудит которой уже "практически завершен".

"Уверен, что крепкая двухпартийная поддержка Украины в США сохранится и усилится", — резюмировал он.

Читайте также: Республиканцы заверили, что поддержка Украины не уменьшится. Сказали: будет подотчетной 

Дмитро Гриниченко
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война республиканская партия военная помощь Давид Арахамия
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