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Ресторанам Киева разрешили продавать алкоголь до самого вечера

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 11:18
Ресторанам Киева разрешили продавать алкоголь до самого вечера - Фото
Фото: unsplash.com

Мэрия Киева разрешила заведениям питания продавать алкоголь до самого вечера – с 11:00 до 22:00. Раньше можно было только до 16:00. Об этом сообщается на сайте КГГА.

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"В городе постепенно увеличивается количество работающих ресторанов и кафе. Возвращаются горожане, активно посещающие заведения общепита. Поэтому город принял такое решение, чтобы не подталкивать предпринимателей к "черной" продаже алкоголя. Потому что на спрос всегда будет предложение. Мы заинтересованы в поступлении средств в бюджет города, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса", – объяснил решение мэрии первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Продажа алкоголя в магазинах по-прежнему возможна только с 11:00 до 16:00.

Андрей Водяный
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