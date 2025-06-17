Reuters: Администрация Трампа распускает группу, которая нацелена давить на Россию

Чиновники сообщают, что точно не известно, кто именно отдал приказ прекратить работу группы

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для разработки стратегий давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной. Об этом Reuters сообщили три неназванных официальных лица.

По словам чиновников, усилия, начатые в начале весны, угасли в мае. Участникам группы якобы стало ясно, что Трамп не заинтересован в принятии "более конфронтационной" позиции в отношении России. Также президент США стал говорить о том, что Вашингтон может отказаться от роли посредника в переговорах.

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На фоне этого задача рабочей группы стала казаться все более неактуальной, отметили чиновники.

"К концу все сбавило обороты, потому что президента там не было. Вместо того чтобы сделать больше, возможно, он хотел сделать меньше", – сказал один из собеседников.

Трое чиновников рассказали, что "последний удар" по работе группы был нанесен три недели назад. Тогда большинство членов Совета нацбезопасности Белого дома, включая всю команду, занимавшуюся войной в Украине, были уволены.

По их словам, усилия координировались высокопоставленными сотрудниками Службы нацбезопасности, Пентагона, Госдепартамента и другими ведомствами.

Неизвестно, кто именно отдал приказ прекратить работу группы, но должностные лица предположили, что активность сокращений персонала делает дальнейшую работу невозможной.