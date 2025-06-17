Reuters: Адміністрація Трампа розпускає групу, яка націлена тиснути на Росію

Чиновники повідомляють, що точно не відомо, хто саме наказав припинити роботу групи

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила роботу міжвідомчої робочої групи, яку створено для розробки стратегій тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною. Про це Reuters повідомили три неназвані офіційні особи.

За словами чиновників, зусилля, розпочаті на початку весни, згасли у травні. Учасникам групи нібито стало зрозуміло, що Трамп не зацікавлений у прийнятті "більш конфронтаційної" позиції щодо Росії. Також президент США почав говорити про те, що Вашингтон може відмовитися від ролі посередника у переговорах.

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На тлі цього завдання робочої групи стало здаватися дедалі неактуальним, зазначили чиновники.

"До кінця все зменшило оберти, тому що президента там не було. Замість того, щоб зробити більше, можливо, він хотів зробити менше", – сказав один зі співрозмовників.

Троє чиновників розповіли, що "останнього удару" по роботі групи було завдано три тижні тому. Тоді більшість членів Ради нацбезпеки Білого дому, включно з усією командою, яка займалася війною в Україні, було звільнено.

За їхніми словами, зусилля координувалися високопосадовцями Служби нацбезпеки, Пентагону, Держдепартаменту та іншими відомствами.

Невідомо, хто саме наказав припинити роботу групи, але посадовці припустили, що активність скорочень персоналу робить подальшу роботу неможливою.