Reuters: Германия собирается немедленно выделить почти 400 млн евро помощи Украине

Флаги Евросоюза, Украины и Германии (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Берлин планирует немедленно утвердить выделение почти 400 млн евро помощи Украине из-за "ухудшения ситуации на фронте". Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство финансов ФРГ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Учитывая постоянное ухудшение военной ситуации в Украине, существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонной кампании", – сообщает Минфин Германии.

По просьбе министерства обороны финансовое ведомство просит бюджетный комитет парламента одобрить дополнительные расходы.

В письме говорится о "непредвиденной потребности" в размере около 397 млн евро, которая стала актуальна лишь в последние несколько недель и отвечает конституционным и бюджетным требованиям.

Министерство финансов подчеркнуло, что эти меры нужно реализовать как можно скорее, чтобы они смогли повлиять в течение остаточного времени года.

6 сентября 2024 года министр обороны ФРГ Писториус сообщил, что ВСУ получат от партнеров 77 танков Leopard 1A5.

Ранее Германия обнародовала список вооружения, которое планирует передать ВСУ до декабря.

Читайте также: Германия предоставит Украине дополнительно 100 млн евро помощи на зиму