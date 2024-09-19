Reuters: Німеччина збирається негайно виділити майже 400 млн євро допомоги Україні

Прапори Євросоюзу, України та Німеччини (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Берлін планує негайно затвердити виділення майже 400 млн євро допомоги Україні через "погіршення ситуації на фронті". Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство фінансів ФРН.

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"Зважаючи на постійне погіршення воєнної ситуації в Україні, існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії", – повідомляє Мінфін Німеччини.

На прохання Міністерства оборони фінансове відомство просить бюджетний комітет парламенту схвалити додаткові витрати.

У листі йдеться про "непередбачену потребу" в розмірі близько 397 млн євро, яка стала актуальною лише в останні кілька тижнів і відповідає конституційним та бюджетним вимогам.

Міністерство фінансів підкреслило, що ці заходи потрібно реалізувати якомога швидше, щоб вони змогли вплинути протягом залишкового часу року.

6 вересня 2024 року міністр оборони ФРН Пісторіус повідомив, що ЗСУ отримають від партнерів 77 танків Leopard 1A5.

Раніше Німеччина оприлюднила список озброєння, яке планує передати ЗСУ до грудня.

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