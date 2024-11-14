Reuters: Команда Трампа готовит чистки чиновников в Пентагоне, связанных с генералом Милли

Пентагон (Фото: ЕРА)

Команда переходного периода избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает список офицеров Пентагона, которых планируется уволить, в том числе и членов Объединенного комитета начальников штабов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников.

Администрацию Трампа могут заинтересовать офицеры, связанные с Марком Милли, бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов, резко критиковавшим Трампа. Союзники Трампа стремятся уволить назначенцев Милли, видя в них нелояльность.

Трамп избрал на должность министра обороны Пита Гегсета, заявившего о планах провести чистку в Пентагоне, в частности, он раскритиковал генерала Си Кью Брауна, спрашивая, получил бы он этот пост, если бы не был темнокожим.

Некоторые чиновники сомневаются в целесообразности таких увольнений, предупреждая о возможных разрушительных последствиях в условиях глобальной нестабильности и конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

Другие источники считают, что команда Трампа стремится сократить Объединенный комитет начальников штабов, обвиняя его в чрезмерной бюрократизации.