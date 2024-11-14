Reuters: Команда Трампа готує чистки посадовців у Пентагоні, пов'язаних з генералом Міллі
Команда перехідного періоду обраного президента США Дональда Трампа розробляє список офіцерів Пентагону, яких планується звільнити, зокрема й членів Об’єднаного комітету начальників штабів. Про це пише Reuters з посиланням на обізнаних співрозмовників.
Адміністрацію Трампа можуть зацікавити офіцери, пов'язані з Марком Міллі, колишнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів, який різко критикував Трампа. Союзники Трампа прагнуть звільнити призначенців Міллі, вбачаючи в них нелояльність.
Трамп обрав Піта Гегсета на посаду міністра оборони, який заявив про плани провести чистку в Пентагоні, зокрема, розкритикувавши генерала Сі Кью Брауна, запитуючи, чи отримав би він цю посаду, якби не був темношкірим.
Деякі посадовці сумніваються в доцільності таких звільнень, попереджаючи про можливі руйнівні наслідки в умовах глобальної нестабільності та конфліктів в Україні й на Близькому Сході.
Інші джерела вважають, що команда Трампа прагне скоротити Об’єднаний комітет начальників штабів, звинувачуючи його в надмірній бюрократизації.
- 6 листопада 2024 року Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.
- Трамп уже визначився з десятком посадовців, які увійдуть в його нову адміністрацію. LIGA.net збирала їх тут.