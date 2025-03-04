Reuters снова запустило трансляцию с Майдана Незалежности. Сменило только ракурс

Камера на этот раз была установлена напротив Народного мемориала на Майдане, виднелся и Монумент Незалежности

Майдан Незалежности (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Информационное агентство Reuters 4 марта провело часовую трансляцию с Майдана Незалежности. Это уже не первый случай с начала полномасштабной войны, когда журналисты запускают эфиры с этой локации.

"Вид на Майдан Незалежности в Киеве после того, как представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после его перепалки с президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе", – подписан ролик, продолжавшийся почти час.

Камера была установлена напротив Народного мемориала на Майдане, виднелся и Монумент Незалежности.

Скриншот с трансляции Reuters

В прошлый раз Reuters запустили трансляцию 17 февраля, установив камеру в отеле "Украина". Прямой эфир закончился после того, как начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что обратился по этому поводу в правоохранительные органы.

ДОПОЛНЕНО в 12:38. Ткаченко заявил, что Reuters и в этот раз не получало разрешение на проведение трансляции: "Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили".

До полномасштабного российского вторжения Reuters также проводило прямой эфир с видом на Майдан Незалежности. Тогда на трансляцию прилетело объявление "Продам гараж" с номером посольства РФ.