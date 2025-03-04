Reuters знову запустило трансляцію з Майдану Незалежності. Змінило тільки ракурс

Камера цього разу була встановлена навпроти Народного меморіалу на Майдані, виднівся і Монумент Незалежності

Майдан Незалежності (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Інформаційне агентство Reuters 4 березня провело годинну трансляцію з Майдану Незалежності. Це вже не перший випадок від початку повномасштабної війни, коли журналісти запускають ефіри з цієї локації.

"Вид на Майдан Незалежності в Києві після того, як представник Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після його сутички з президентом Володимиром Зеленським минулого тижня", – підписаний ролик, який тривав майже годину.

Камера була встановлена навпроти Народного меморіалу на Майдані, виднівся і Монумент Незалежності.

Скриншот із трансляції Reuters

Минулого разу Reuters запустили трансляцію 17 лютого, встановивши камеру в готелі "Україна". Прямий ефір закінчився після того, як начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що звернувся з цього приводу до правоохоронних органів.

ДОПОВНЕНО о 12:38. Ткаченко заявив, що Reuters і цього разу не отримувало дозвіл на проведення трансляції: "Звернулися до СБУ. Трансляцію оперативно зупинили".