Reuters: Трамп может предложить Саудовской Аравии вооружения на сумму больше $100 млрд
США якобы готовы предложить Саудовской Аравии пакет поставок оружия на сумму более $100 млрд. Об этом Reuters сообщили шесть собеседников, непосредственно знакомых с этим вопросом.
Они утверждают, что это предложение может быть объявлено во время визита президента США Дональда Трампа в королевство, который запланирован на 13-16 мая. Однако Белый дом и служба по связям с общественностью правительства Саудовской Аравии не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.
Отмечается, что предложение появилось после того, как администрация предыдущего президента Джо Байдена безуспешно пыталась заключить оборонный пакт с Эр-Риядом в рамках широкой сделки, которая предусматривала нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем.
Сообщается, что инициатива Байдена предлагала доступ к более современному оружию США в обмен на отказ от закупок оружия у Китая и ограничения инвестиций Пекина в страну. Есть ли в предложении Трампа такие же пункты неизвестно.
В Минобороны заявили, что оборонны отношения США и Саудовской Аравии сейчас "крепче, чем когда-либо".
"Поддержание нашего сотрудничества в сфере безопасности остается важным компонентом этого партнерства, и мы продолжим работать с Саудовской Аравией для удовлетворения ее оборонных потребностей", – сказал неназванный представитель ведомства.
Двое собеседников сообщили, что компания Lockheed Martin Corp может поставлять в рамках соглашения современные системы вооружения, в том числе самолет С-130. А по словам одного информатора, компания также может поставлять ракеты и радары.
Четыре собеседника рассказали, что компания RTX Corp, как ожидается, будет играть "значительную роль" в этом пакете вместе с Boeing Co, Northrop Grumman Corp и General Atomics.
По словам трех информаторов, ожидается, что также будет потенциальная сделка по поставке самолетов Lockheed F-35. Саудовская Аравия заинтересована в них "уже много лет". Но шансы подписания договоренности во время майской поездки Трампа не велики, по их словам.
Представитель Lockheed Martin заявил, что зарубежные военные продажи являются межправительственными сделками. В других компаниях не ответили на просьбу о комментарии.
- 31 марта Axios сообщал, что первый зарубежный визит Трампа состоится после прекращения огня в Украине. Речь шла именно о поездке в Саудовскую Аравию.
- 24 апреля сообщалось, что после поездки в Саудовскую Аравию Трамп может встретиться с Путиным