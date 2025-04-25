Reuters: Трамп может предложить Саудовской Аравии вооружения на сумму больше $100 млрд

Речь может идти о ракетах и самолетах, в том числе F-35

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

США якобы готовы предложить Саудовской Аравии пакет поставок оружия на сумму более $100 млрд. Об этом Reuters сообщили шесть собеседников, непосредственно знакомых с этим вопросом.

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Они утверждают, что это предложение может быть объявлено во время визита президента США Дональда Трампа в королевство, который запланирован на 13-16 мая. Однако Белый дом и служба по связям с общественностью правительства Саудовской Аравии не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.

Отмечается, что предложение появилось после того, как администрация предыдущего президента Джо Байдена безуспешно пыталась заключить оборонный пакт с Эр-Риядом в рамках широкой сделки, которая предусматривала нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем.

Сообщается, что инициатива Байдена предлагала доступ к более современному оружию США в обмен на отказ от закупок оружия у Китая и ограничения инвестиций Пекина в страну. Есть ли в предложении Трампа такие же пункты неизвестно.

В Минобороны заявили, что оборонны отношения США и Саудовской Аравии сейчас "крепче, чем когда-либо".

"Поддержание нашего сотрудничества в сфере безопасности остается важным компонентом этого партнерства, и мы продолжим работать с Саудовской Аравией для удовлетворения ее оборонных потребностей", – сказал неназванный представитель ведомства.

Двое собеседников сообщили, что компания Lockheed Martin Corp может поставлять в рамках соглашения современные системы вооружения, в том числе самолет С-130. А по словам одного информатора, компания также может поставлять ракеты и радары.

Четыре собеседника рассказали, что компания RTX Corp, как ожидается, будет играть "значительную роль" в этом пакете вместе с Boeing Co, Northrop Grumman Corp и General Atomics.

По словам трех информаторов, ожидается, что также будет потенциальная сделка по поставке самолетов Lockheed F-35. Саудовская Аравия заинтересована в них "уже много лет". Но шансы подписания договоренности во время майской поездки Трампа не велики, по их словам.

Представитель Lockheed Martin заявил, что зарубежные военные продажи являются межправительственными сделками. В других компаниях не ответили на просьбу о комментарии.