Reuters: Трамп може запропонувати Саудівській Аравії озброєння на суму понад $100 млрд

Може йтися про ракети й літаки, включно з F-35

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

США нібито готові запропонувати Саудівській Аравії пакет постачання зброї на суму понад $100 млрд. Про це Reuters повідомили шість співрозмовників, які безпосередньо знайомі з цим питанням.

Вони стверджують, що ця пропозиція може бути оголошена під час візиту президента США Дональда Трампа до королівства, який заплановано на 13-16 травня. Проте Білий дім і служба зі зв'язків із громадськістю уряду Саудівської Аравії не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію.

Зазначається, що пропозиція з'явилася після того, як адміністрація попереднього президента Джо Байдена безрезультатно намагалася укласти оборонний пакт з Ер-Ріядом у межах широкого правочину, що передбачав нормалізацію відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем.

Повідомляється, що ініціатива Байдена пропонувала доступ до більш сучасної зброї США в обмін на відмову від закупівлі зброї у Китаю й обмеження інвестицій Пекіна до країни. Чи є у пропозиції Трампа такі ж пункти, невідомо.

У Міноборони заявили, що оборонні відносини США та Саудівської Аравії зараз "міцніші, ніж будь-коли".

"Підтримка нашої співпраці у сфері безпеки залишається важливим компонентом цього партнерства, і ми продовжимо працювати із Саудівською Аравією для задоволення її оборонних потреб", – сказав неназваний представник відомства.

Двоє співрозмовників повідомили, що компанія Lockheed Martin Corp може постачати у межах угоди сучасні системи озброєння, зокрема літак С-130. А за словами одного інформатора, компанія також може постачати ракети та радари.

Чотири співрозмовники розповіли, що компанія RTX Corp, як очікується, відіграватиме "значну роль" у цьому пакеті разом із Boeing Co, Northrop Grumman Corp і General Atomics.

За словами трьох інформаторів, очікується, що також буде потенційна угода щодо постачання літаків Lockheed F-35. Саудівська Аравія зацікавлена у них "уже багато років". Але шанси підписання домовленості під час травневої поїздки Трампа не великі, за їхніми словами.

Представник Lockheed Martin заявив, що закордонні військові продажі є міжурядовими угодами. В інших компаніях не відповіли на прохання про коментар.