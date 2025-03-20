Трамп планирует подписать указ о ликвидации Министерства образования

Чтобы указ вступил в силу, его должны поддержать семь демократов в Сенате

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп 20 марта может подписать указ о закрытии Министерства образования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сводку Белого дома, с которой удалось ознакомиться.

Отмечается, что это станет выполнением ключевого предвыборного обещания Трампа.

Однако указ подвергся критике. Его оспаривала группа генеральных прокуроров штатов-демократов. Они подали иск, чтобы помешать Трампу расформировать департамент и остановить увольнения почти половины его сотрудников, о чем было объявлено на прошлой неделе.

Ведущая организация по защите гражданских прав NAACP также выступила против и назвала ожидаемый указ "неконституционным".

"Это черный день для миллионов американских детей, зависящих от федерального финансирования качественного образования. В том числе для детей из бедных и сельских общин, чьи родители голосовали за Трампа", — сказал президент NAACP Деррик Джонсон.

Отмечается, что Трамп не может закрыть Минобразования без законопроекта Конгресса, и тут могут возникнуть трудности. Несмотря на то, что у республиканцев большинство в Сенате (53 места и 47 у демократов), принятие важного законопроекта об упразднении агентства на уровне кабинета министров требует 60 голосов.

То есть семь демократов должны поддержать этот указ. Однако, как отмечает Reuters, они не подавали признаков того, что готовы проголосовать за упразднение Министерства образования.

"Трамп и Маск готовятся к сносу Министерства образования и увольняют половину его сотрудников", – заявляла сенатор-демократ Пэтти Мюррей в своем заявлении.

Она пообещала бороться с их кампанией, направленной на "уничтожение всех и вся".

Согласно указу Трампа, министр образования Линда Макмэхон обязана принять все меры для содействия закрытию департамента образования и возвращению полномочий в сфере образования штатам. При этом она должна продолжать предоставлять услуги, льготы и программы американцам.

Отмечается, что Трамп неоднократно призывал к ликвидации департамента, называя его "большой аферой". Он предложил закрыть его в свой первый президентский срок, но Конгресс не предпринял никаких действий.

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