Трамп планує підписати указ про ліквідацію Міністерства освіти

Щоб указ набув чинності, його мають підтримати сім демократів у Сенаті

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп 20 березня може підписати указ щодо закриття Міністерства освіти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на зведення Білого дому, з яким вдалося ознайомитись.

Зазначається, що це стане виконанням ключової передвиборчої обіцянки Трампа.

Однак указ розкритикували. Його оскаржувала група генеральних прокурорів штатів-демократів. Вони подали позов, щоб перешкодити Трампу розформувати департамент і зупинити звільнення майже половини його співробітників, про що було оголошено минулого тижня.

Провідна організація захисту цивільних прав NAACP також виступила проти й назвала очікуваний указ "неконституційним".

"Це чорний день для мільйонів американських дітей, які залежать від федерального фінансування якісної освіти. Зокрема, для дітей із бідних і сільських громад, чиї батьки голосували за Трампа", – сказав президент NAACP Деррік Джонсон.

Зазначається, що Трамп не може закрити Міносвіти без законопроєкту Конгресу, і тут можуть виникнути труднощі. Попри те, що у республіканців більшість у Сенаті (53 місця та 47 у демократів), ухвалення важливого законопроєкту про скасування агентства на рівні кабінету міністрів потребує 60 голосів.

Тобто семеро демократів мають підтримати цей указ. Проте, як зазначає Reuters, вони не давали ознак того, що готові проголосувати за скасування Міністерства освіти.

"Трамп і Маск готуються до знесення Міністерства освіти та звільняють половину його співробітників", – заявляла сенаторка-демократка Петті Мюррей у своїй заяві.

Вона пообіцяла боротися з їхньою кампанією, спрямованою на "знищення всіх і вся".

Згідно з указом Трампа, міністерка освіти Лінда Макмехон зобов'язана вжити всіх заходів для сприяння закриттю департаменту освіти та повернення повноважень у сфері освіти штатам. Разом з тим, вона має продовжувати надавати послуги, пільги та програми американцям.

Зазначається, що Трамп неодноразово закликав до ліквідації департаменту, називаючи його "великою аферою". Він запропонував закрити його у свій перший президентський термін, але Конгрес не зробив жодних дій.

2 березня Трамп визнав англійську мову офіційною у США. Стало відомо, як Україна може виграти від цього.

5 березня Трамп підписав закон про смертну кару у США за вбивство поліціянтів.