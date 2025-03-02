Трамп визнав англійську мову офіційною у США: як Україна може виграти від цього

Колишній посол України у США Валерій Чалий вважає, що це рішення матиме "далекосяжні наслідки"

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

У суботу, 1 березня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який проголошує англійську мову офіційною на території країни. Відповідний документ опублікований на сайті Білого дому.

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В указі під назвою "Визначення англійської як офіційної мови Сполучених Штатів" йдеться, що всі найважливіші документи США, включаючи Конституцію і Декларацію незалежності, написані англійською.

"Тому давно настав час оголосити англійську офіційною мовою Сполучених Штатів. Національна мова лежить в основі єдиного та згуртованого суспільства, а Сполучені Штати зміцнюються громадянами, які можуть вільно обмінюватися ідеями однією спільною мовою", – зазначається в документі.

Автори впевнені, що встановлення англійської мови як офіційної не тільки спростить спілкування, але й зміцнить спільні національні цінності та створить більш згуртоване суспільство.

Цим документом Трамп скасував указ 42-го президента США Білла Клінтона від 2000 року. Згідно з ним, федеральні відомства та всі організації, які отримують допомогу з федерального бюджету, мали надавати допомогу з перекладом для громадян, які до них звертаються, якщо вони не знають англійської. Тепер же відомствам самим доведеться вирішувати, чи хочуть вони надавати послуги іншими мовами.

Телеканал BBC уточнив, що раніше цей статус був закріплений за англійською мовою тільки в окремих штатах. Англійську визнали офіційною мовою в 32 із 50 штатів США, підрахувала група ProEnglish.

Колишній посол України у Вашингтоні Валерій Чалий вважає, що це рішення матиме "далекосяжні наслідки".

"Мінімум 70 млн американців, які користуються іншими мовами, тепер не зможуть претендувати на вимогу обовʼязкового перекладу, наприклад, іспанською. Це все буде вирішуватися на рівні бізнесу чи штатів", – наголосив дипломат.

Він вважає, що "величезних демонстрацій" після цього не буде.

"Бо це нормально жити в країні й знати офіційну мову. Навіть у країни з федеративним устроєм", – акцентував Чалий.

Нехай російський диктатор Володимир Путін тепер розкаже Трампу про вимогу офіційного статусу російської мови в унітарній Україні, резюмував експосол.

20 січня 2025 року Трамп підписав указ, який обмежує автоматичне громадянство США для дітей нелегалів та "візових туристів".

21 січня штати почали подавати перші судові позови проти цього указу.

Згодом 22 штати США звернулися до суду з позовами, в яких стверджувалося, що указ Трампа порушує одну з поправок до Конституції, яка дає право на громадянство всім дітям, народженим у США.