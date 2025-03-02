Трамп признал английский язык официальным в США: как Украина может выиграть от этого

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что это решение будет иметь "далекоидущие последствия"

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В субботу, 1 марта, президент США Дональд Трамп подписал указ, провозглашающий английский язык официальным на территории страны. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

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В указе под названием "Определение английского как официального языка Соединенных Штатов" говорится, что все важнейшие документы США, включая Конституцию и Декларацию независимости, написаны на английском.

"Поэтому давно пора объявить английский официальным языком Соединенных Штатов. Национальный язык лежит в основе единого и сплоченного общества, а Соединенные Штаты укрепляются гражданами, которые могут свободно обмениваться идеями на одном общем языке", – отмечается в документе.

Авторы уверены, что установление английского как официального не только упростит общение, но и укрепит общие национальные ценности и создаст более сплоченное общество.

Этим документом Трамп отменил указ 42-го президента США Билла Клинтона от 2000 года. Согласно ему, федеральные ведомства и все организации, получающие пособие из федерального бюджета, должны были оказывать помощь с переводом для граждан, которые к ним обращаются, если они не знают английского. Теперь же ведомствам самим придется решать, хотят ли они предоставлять услуги на других языках.

Телеканал BBC уточнил, что ранее этот статус был закреплен за английским только в отдельных штатах. Английский признали официальным языком в 32 из 50 штатов США, подсчитала группа ProEnglish.

Бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый считает, что это решение будет иметь "дальновидные последствия".

"Минимум 70 млн американцев, которые используют другие языки, теперь не смогут претендовать на требование обязательного перевода, например, на испанский. Это все будет решаться на уровне бизнеса или штатов", — подчеркнул дипломат.

Он считает, что "огромных демонстраций" после этого не последует.

"Потому что это нормально жить в стране и знать официальный язык. Даже у страны с федеративным устройством", – подчеркнул Чалый.

Пусть российский диктатор Владимир Путин теперь расскажет Трампу о требовании официального статуса русского языка в унитарной Украине, резюмировал экс-посол.

20 января 2025 года Трамп подписал указ, ограничивающий автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов".

21 января штаты начали подавать первые судебные тяжбы против этого указа.

Впоследствии 22 штата США обратились в суд с исками, в которых утверждалось, что указ Трампа нарушает одну из поправок к Конституции, дающей право на гражданство всем детям, рожденным в США.