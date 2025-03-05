Трамп підписав закон про смертну кару у США за вбивство поліцейських

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп підписав закон про страту за вбивство поліцейських. Про це він оголосив під час виступу перед Конгресом, який транслює Громадське.

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"Я підписав виконавчий указ, який запроваджує смертну кару для будь-кого, хто вбиває поліцейських", – сказав Трамп.

Він наголосив, що хоче зробити це постійним законом. Також лідер США попросив нового законопроєкту про рецидивістів, щоб підвищити захист офіцерів США і вони могли виконувати свою роботу без страху.

"Ми не дозволимо вбивати їх", – наголосив Трамп.

24 грудня 2024 року Трамп пообіцяв доручити Мін'юсту домагатися застосування смертної кари в США.

21 січня 2025 року він підписав указ про смертну кару у США. Стало відомо, у яких випадках тепер вимагатимуть покарання.