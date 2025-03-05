Трамп підписав закон про смертну кару у США за вбивство поліцейських
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп підписав закон про страту за вбивство поліцейських. Про це він оголосив під час виступу перед Конгресом, який транслює Громадське.

"Я підписав виконавчий указ, який запроваджує смертну кару для будь-кого, хто вбиває поліцейських", – сказав Трамп.

Він наголосив, що хоче зробити це постійним законом. Також лідер США попросив нового законопроєкту про рецидивістів, щоб підвищити захист офіцерів США і вони могли виконувати свою роботу без страху.

"Ми не дозволимо вбивати їх", – наголосив Трамп.

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