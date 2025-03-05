Трамп подписал закон о смертной казне в США за убийство полицейских

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп подписал закон о смертной казне за убийство полицейских. Об этом он объявил во время выступления перед Конгрессом, которое транслирует Общественное.

"Я подписал исполнительный указ, который вводит смертную казнь для любого, кто убивает полицейских", – сказал Трамп.

Он отметил, что хочет сделать это постоянным законом. Также лидер США попросил о новом законопроекте о рецидивистах, чтобы повысить защиту офицеров США и они могли делать свою работу без страха.

"Мы не позволим убивать их", – подчеркнул Трамп.

24 декабря 2024 года Трамп пообещал поручить Минюсту добиваться применений смертной казни в США.

21 января 2025 года он подписал указ о смертной казни в США. Стало известно, в каких случаях теперь потребуют наказания.