Трамп подписал закон о смертной казне в США за убийство полицейских
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп подписал закон о смертной казне за убийство полицейских. Об этом он объявил во время выступления перед Конгрессом, которое транслирует Общественное. 

"Я подписал исполнительный указ, который вводит смертную казнь для любого, кто убивает полицейских", – сказал Трамп. 

Он отметил, что хочет сделать это постоянным законом. Также лидер США попросил о новом законопроекте о рецидивистах, чтобы повысить защиту офицеров США и они могли делать свою работу без страха.

"Мы не позволим убивать их", – подчеркнул Трамп.

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