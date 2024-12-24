Трамп пообещал поручить Минюсту добиваться применений смертной казни в США
Новоизбранный президент США Дональд Трамп 24 декабря пообещал поручить Министерству юстиции добиваться применения смертной казни. Об этом сообщает The Hill.
"Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции решительно добиваться смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы снова станем страной закона и порядка", – написал он в своей соцсети Truth Social.
Отмечается, что заявление Трампа прозвучало на следующий день после того, как 23 декабря действующий американский лидер Джо Байден официально объявил о смягчении приговоров 37 из 40 заключенных, ожидавших смертной казни в федеральных камерах смертников. Им дали пожизненное.
Некоторые из помилованных заключенных ждали смертную казнь свыше 10 лет. Приговоры не смягчили двум известным массовым стрелкам, которые совершили убийства в церкви и синагоге, а также одному из братьев, ответственному за взрыв на Бостонском марафоне.
Отмечается, что такой шаг Байдена вызвал неоднозначную реакцию. Сам он его объяснил тем, что ожидает от администрации Трампа отмены моратория на федеральные казни.
Директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг назвал решение Байдена "отвратительным" и "пощечиной" семьям пострадавших.
"Президент Трамп выступает за верховенство закона, которое вернется, когда он вернется в Белый дом после того, как был избран при огромном мандате американского народа", – добавил Чунг.
- 2 декабря Байден помиловал сына Хантера и заявил, что его дело рассматривалось не так, как дела других подозреваемых.
- Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении властью и заявил, что такое решение подвергает сомнению справедливость правосудия.
- 6 декабря The Washing Post сообщил, что у Байдена рассматривают превентивные помилования тех, кого может преследовать Трамп.
- 9 декабря сообщалось, что Трамп в первый же день хочет помиловать обвиняемых в захвате Капитолия в 2021 году.