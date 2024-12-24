Трамп пообещал поручить Минюсту добиваться применений смертной казни в США

Трамп заявил, что при нем Америка станет "страной закона и порядка"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп 24 декабря пообещал поручить Министерству юстиции добиваться применения смертной казни. Об этом сообщает The Hill.

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"Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции решительно добиваться смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы снова станем страной закона и порядка", – написал он в своей соцсети Truth Social.

Отмечается, что заявление Трампа прозвучало на следующий день после того, как 23 декабря действующий американский лидер Джо Байден официально объявил о смягчении приговоров 37 из 40 заключенных, ожидавших смертной казни в федеральных камерах смертников. Им дали пожизненное.

Некоторые из помилованных заключенных ждали смертную казнь свыше 10 лет. Приговоры не смягчили двум известным массовым стрелкам, которые совершили убийства в церкви и синагоге, а также одному из братьев, ответственному за взрыв на Бостонском марафоне.

Отмечается, что такой шаг Байдена вызвал неоднозначную реакцию. Сам он его объяснил тем, что ожидает от администрации Трампа отмены моратория на федеральные казни.

Директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг назвал решение Байдена "отвратительным" и "пощечиной" семьям пострадавших.

"Президент Трамп выступает за верховенство закона, которое вернется, когда он вернется в Белый дом после того, как был избран при огромном мандате американского народа", – добавил Чунг.

Справка. Смертная казнь в США – легальная мера наказания в 27 штатах. Но в 8 штатах наложены разного рода моратории. В федеральном законодательстве на смертную казнь также действует мораторий с 2021 года. В законодательстве вооруженных сил США также предусмотрена казнь, но последняя была осуществлена в 1961 году.