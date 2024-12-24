Трамп пообіцяв доручити Мін'юсту домагатися застосування смертної кари у США

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп 24 грудня пообіцяв доручити Міністерству юстиції домагатися застосування смертної кари. Про це повідомляє The Hill.

"Щойно я вступлю на посаду, я дам вказівку Міністерству юстиції рішуче добиватися смертної кари, щоб захистити американські сім'ї та дітей від жорстоких ґвалтівників, убивць та монстрів. Ми знову станемо країною закону та порядку", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Зазначається, що заява Трампа прозвучала наступного дня після того, як 23 грудня чинний американський лідер Джо Байден офіційно оголосив про пом'якшення вироків 37 із 40 в'язнів, які чекали смертної кари у федеральних камерах смертників. Їм дали довічне.

Деякі з помилуваних в'язнів чекали на страту понад 10 років. Вироки не пом'якшили двом відомим масовим стрілкам, які вчинили вбивства в церкві та синагозі, а також одному із братів, відповідальному за вибух на Бостонському марафоні.

Зазначається, що такий крок Байдена спричинив неоднозначну реакцію. Сам він його пояснив тим, що очікує від адміністрації Трампа скасування мораторію на федеральні страти.

Директор з комунікацій Трампа Стівен Чунг назвав рішення Байдена "огидним" та "ляпасом" сім'ям постраждалих.

"Президент Трамп виступає за верховенство закону, яке повернеться, коли він повернеться до Білого дому після того, як його обрали за величезного мандату американського народу", – додав Чунг.

Довідка. Смертна кара у США – легальна міра покарання у 27 штатах. Але у 8 штатах накладено різні мораторії. У федеральному законодавстві на страту діє мораторій з 2021 року. У законодавстві збройних сил США також передбачено страту, але остання була здійснена 1961 року.