Reuters: В ООН назвали Telegram "удобной средой для преступников"

Мессенджер Telegram (Фото: freepik)

В ООН заявили, что мессенджер Telegram активно используют для "масштабной незаконной деятельности" в Юго-Восточной Азии. В том числе для продажи персональных данных или услуг по отмыванию денег, передает Reuters со ссылкой на опубликованный доклад управления ООН по наркотикам и преступности.

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Как сказано в отчете, взломанные данные кредиток, пароли, инструменты для киберпреступности (программное обеспечение Deepfake), программы для кражи данных и другие услуги открыто продают в больших масштабах в Telegram-каналах с "минимальной модерацией". Нелицензированные криптовалютные биржи используют мессенджер, чтобы предлагать услуги по отмыванию денег. К примеру, в одном из объявлений на китайском языке сказано, что ежедневно мошенники "перемещают $3 млн, украденных из-за рубежа".

В управлении ООН утверждают, что есть "убедительные доказательства, что подпольные рынки данных перемещаются в Telegram". Также, по их данным, Юго-Восточная Азия превратилась в "крупный центр" мошенников, которые нацелены на жертв со всего мира. Многие из них – это китайские синдикаты по торговле людьми. Их прибыль в год составляет от $27,4 до $36,5 млрд.

Заместитель представителя управления ООН в Юго-Восточной Азии Бенедикт Хофманн в комментарии Reuters назвал Telegram "удобной средой для преступников".

"Для потребителей это означает, что их данные подвергаются более высокому риску стать объектом мошенничества или другой преступной деятельности, чем когда-либо прежде", — сказал он.

Также в отчете ООН сказано, что свыше 10 так называемых "поставщиков услуг", которые создают ПО для дипфейков, нацелены специально на преступные группировки кибермошенников из Юго-Восточной Азии. В некоторых странах Азии начали расследование против мессенджера Telegram, чтобы выяснить, причастен ли он к "сексуальным преступлениям в Интернете".

6 сентября стало известно, что после ареста Павла Дурова Telegram начал модерировать приватные чаты. До этого мессенджер минимально контролировал взаимодействия пользователей.

18 сентября стало известно, что заблокирован Telegram-канал, который сообщал о терактах во Львове. В школах были намерены усилить проверки.

24 сентября стало известно, что Telegram будет предоставлять IP-адреса и номера телефонов правоохранителям по их требованию.