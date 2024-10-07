Reuters: В ООН назвали Telegram "зручним середовищем для злочинців"

Месенджер Telegram (Фото: freepik)

В ООН заявили, що месенджер Telegram активно використовують для "масштабної незаконної діяльності" у Південно-Східній Азії. Зокрема для продажу персональних даних або послуг з відмивання грошей, повідомляє Reuters із посиланням на опубліковану доповідь управління ООН з наркотиків і злочинності.

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Як сказано у звіті, зламані дані кредиток, паролі, інструменти для кіберзлочинності (програмне забезпечення Deepfake), програми для крадіжки даних та інші послуги відкрито продають у великих масштабах у Telegram-каналах з "мінімальною модерацією". Неліцензовані криптовалютні біржі використовують месенджер, щоб пропонувати послуги з відмивання грошей. Наприклад, в одному з оголошень китайською мовою сказано, що щодня шахраї "переміщають $3 млн, вкрадених із-за кордону".

В управлінні ООН стверджують, що є "переконливі докази, що підпільні ринки даних переміщуються до Telegram". Також, за їхніми даними, Південно-Східна Азія перетворилася на "великий центр" шахраїв, які націлені на жертви з усього світу. Багато хто з них – це китайські синдикати з торгівлі людьми. Їхній прибуток на рік становить від $27,4 до $36,5 млрд.

Заступник представника управління ООН у Південно-Східній Азії Бенедикт Хофманн у коментарі Reuters назвав Telegram "зручним середовищем для злочинців".

"Для споживачів це означає, що їхні дані наражаються на більш високий ризик стати об'єктом шахрайства або іншої злочинної діяльності, ніж будь-коли раніше", — сказав він.

Також у звіті ООН сказано, що понад 10 так званих "постачальників послуг", які створюють програмне забезпечення для дипфейків, націлені спеціально на злочинні угруповання кібершахраїв із Південно-Східної Азії. У деяких країнах Азії розпочали розслідування проти месенджера Telegram, щоб з'ясувати, чи він причетний до "сексуальних злочинів в Інтернеті".

6 вересня стало відомо, що після арешту Павла Дурова Telegram почав модерувати приватні чати. До цього месенджер мінімально контролював взаємодію користувачів.

18 вересня стало відомо, що заблоковано Telegram-канал, який повідомляв про теракти у Львові. У школах мали намір посилити перевірки.

24 вересня стало відомо, що Telegram надаватиме IP-адреси й номери телефонів правоохоронцям на їхню вимогу.