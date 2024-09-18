У Telegram заблокували канал, який анонсував теракти у Львові – у четвер посилять перевірки у школах

Мер Садовий повідомив, що у середу правоохоронці проведуть "низку заходів безпеки" на території всіх шкіл міста

Ілюстративне фото: Depositphotos

Був заблокований Telegram-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові й керувався з території Росії, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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На момент блокування у каналу було понад 2500 підписників – за даними слідства, ресурс адміністрували з території РФ.

МВС зауважило, що це вже не вперше російська дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої у суспільстві.

Наразі тривають оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до розповсюдження цих повідомлень.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий написав, що міська влада домовилася з правоохоронцями – і ті цього ж дня проведуть "низку заходів безпеки" на території всіх шкіл міста.

А у четвер вранці біля входу до кожної школи поліціянт та представник школи перевірятимуть усіх, хто заходить, а у школу допустять лише поліцію, працівників школи та учнів, зазначив міський голова.

"Щойно з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах", – наголосив Садовий.

Також він нагадав, що на початку тижня зловмисники розтрощили одне з центральних кафе міста, а в ніч проти середи невідомі підпалили одразу вісім об'єктів у місті, зокрема кінотеатр "Дзвін" – і після цього вже у Telegram-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти.

Мер заявив, що "наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози".

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, що діє при Мінкультури, опублікував скриншоти з цього заблокованого каналу. За їх даними, спершу ресурс мав близько 20 підписників, проте стрімко набрав популярності й на момент блокування досяг позначки 2500 учасників, на що й вказувало МВС.

Фото: Telegram Spravdi

Питання регуляції або блокування Telegram періодично актуалізуються в українському публічному просторі.

Нещодавно начальник воєнної розвідки Буданов заявив, що вважає Telegram "шкідливим" – він не виступає за заборону платформи, але підтримує деанонімізацію власників Telegram-каналів.

Опитування КМІС свідчить, що понад половина українців (54%) підтримують регулювання Telegram, але якщо власники платформи відмовилися б блокувати шкідливі канали, то за заборону виступило б більшість громадян (70-71%).

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