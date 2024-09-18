Заблокирован Telegram-канал, писавший о терактах во Львове: усилят проверки в школах

Мэр Садовый сообщил, что в среду правоохранители проведут "ряд мер безопасности" на территории всех школ города

Иллюстративное фото: Depositphotos

Был заблокирован Telegram-канал, распространявший информацию о терактах во Львове и управлявшийся с территории России, сообщило Министерство внутренних дел.

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К моменту блокирования у канала было более 2500 подписчиков – по данным следствия, ресурс администрировали с территории РФ.

МВД отметило, что это уже не первый раз российская дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе.

В настоящее время проходят оперативные меры по установлению людей, причастных к распространению этих сообщений.

Тем временем мэр Львова Андрей Садовый написал, что городские власти договорились с правоохранителями – и те в этот же день проведут "ряд мер безопасности" на территории всех школ города.

А в четверг утром у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех входящих, а в школу допустят только полицию, работников школы и учеников, отметил городской голова.

"Как только появится больше информации, она будет опубликована на официальных страницах, а не в анонимных каналах", – подчеркнул Садовый.

Также он напомнил, что в начале недели злоумышленники разбили одно из центральных кафе города, а в ночь на среду неизвестные подожгли сразу восемь объектов в городе, в том числе кинотеатр "Дзвін" – и после этого уже в Telegram-каналах начали распространять информацию с угрозами о терактах.

Мэр заявил, что "пока никто не может сказать точно – это ИПСО или реальные угрозы".

Действующий при Минкультуры Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi опубликовал скриншоты из этого заблокированного канала. По их данным, сначала ресурс имел около 20 подписчиков, однако стремительно набрал популярность и к моменту блокирования достиг отметки 2500 участников, на что и указывало МВД.

Фото: Telegram Spravdi

Вопросы регуляции или блокирования Telegram периодически актуализируются в украинском публичном пространстве.

Недавно начальник военной разведки Буданов заявил, что считает Telegram "вредным" – он не выступает за запрет платформы, но поддерживает деанонимизацию владельцев Telegram-каналов.

Опрос КМИС свидетельствует, что более половины украинцев (54%) поддерживают регулирование Telegram, но если владельцы платформы отказались бы блокировать вредоносные каналы, то за запрет выступило бы большинство граждан (70-71%).

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