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Рейтинг президента. Зеленский лидирует, но во втором туре идет вровень с Порошенко – опрос

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 14:08
Рейтинг президента. Зеленский лидирует, но во втором туре идет вровень с Порошенко – опрос - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский занимает первое место в президентском рейтинге, но во втором туре идет вровень с основным соперником – своим предшественником Петром Порошенко. Об этом говорится в результатах совместного соцопроса Деминициатив и Центра Разумкова.

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По данным социологов, если бы выборы были в ближайшее время, то среди определившихся и намеренных голосовать получились бы такие результаты (в скобках – ноябрьские результаты ЦР):

1. Владимир Зеленский – 24,2% (25,2%);

2. Петр Порошенко – 16,1% (17,5%);

3. Юлия Тимошенко9,9% (9,4%);

4. Дмитрий Разумков9,3% (7,5%);

5. Юрий Бойко9,2% (10,9%).

Рейтинг президента. Зеленский лидирует, но во втором туре идет вровень с Порошенко – опрос

Во втором туре могли бы быть такие результаты при разных парах кандидатов:

1. Зеленский – 49,9%, Порошенко – 50,1%;

2. Зеленский – 63,1%, Бойко – 36,9%;

3. Зеленский – 53,4%, Тимошенко – 46,5%;

4. Зеленский – 43,6%, Разумков – 56,4%.

Исследование проводилось с 17 по 22 декабря, опросили 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.

В Центре Разумкова сказали LIGA.net, что финансирование у исследования было общим – использовались их деньги и деньги Деминициатив. Часть исследования о президенте проводили на средства ЦР.

В Центре Разумкова отметили, что с их стороны были потрачены средства в рамках собственного проекта. Там заверили, что исследование не было заказом никакой из политических сил.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинг опрос центр Разумкова деминициативы Дмитрий Разумков
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