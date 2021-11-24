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Зеленский первый, но идет наравне с Разумковым во втором туре: опрос от Центра Разумкова

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 16:33
Зеленский первый, но идет наравне с Разумковым во втором туре: опрос от Центра Разумкова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев. Но уровень доверия населения снижается, а во втором туре он имеет практически равные шансы на победу с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым. Об этом говорится в результатах соцопроса Центра Разумкова.

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Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках  – опрос Центра Разумкова на середину октября):

  1. Владимир Зеленский – 25,2% (28%);
  2. Петр Порошенко – 17,5% (19%);
  3. Юрий Бойко10,9% (9,4%);
  4. Юлия Тимошенко9,4% (7,4%);
  5. Дмитрий Разумков – 7,5% (8,2%);
  6. Игорь Смешко5,2% (4,7%);
  7. Владимир Гройсман4,9% (6,1%);
  8. Евгений Мураев4,8% (4,7%);
  9. Олег Ляшко3,1% (3,0%);
  10. Анатолий Гриценко – 2,6% (не было в списке).

Социологи опросили население об их предпочтениях в возможном втором туре выборов президента (в скобках опрос Группы Рейтинг на начало ноября):

- Зеленский побеждает Порошенко: 54,0% против 46,0% (59% против 41%);

- Зеленский побеждает Бойко: 66,3% против 33,7% (62% против 38%);

- Разумков побеждает Зеленского: 50,4% против 49,6% (не было в списке).

Исследование проводилось с 11 по 17 ноября 2021 года: социологи опросили по телефону 2018 совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2,3%.

Центр Разумкова в комментарии LIGA.net сообщил, что у опроса нет заказчиков и спонсоров, он был проведен, как собственный проект.

  • Опрос Группы Рейтинг на начало ноября 2021-го давал такие цифры: Зеленский – 23,1%, Порошенко – 13,3%, Тимошенко – 10,7%, Бойко – 9,2%, Разумков – 8,3%.
  • КМИС на середину октября давал такие цифры: Зеленский – 24,7%, Порошенко – 15,6%, Тимошенко – 12,2%, Бойко – 12,4%, Смешко – 7,8%, Разумков – 7,1%.
  • По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.

Читайте также: СН и Евросолидарность лидируют в рейтинге, "партия Разумкова" проходит в Раду – опрос

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский президент опрос Дмитрий Разумков
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