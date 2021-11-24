Зеленский первый, но идет наравне с Разумковым во втором туре: опрос от Центра Разумкова

Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев. Но уровень доверия населения снижается, а во втором туре он имеет практически равные шансы на победу с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым. Об этом говорится в результатах соцопроса Центра Разумкова.

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Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – опрос Центра Разумкова на середину октября):

Социологи опросили население об их предпочтениях в возможном втором туре выборов президента (в скобках опрос Группы Рейтинг на начало ноября):

- Зеленский побеждает Порошенко: 54,0% против 46,0% (59% против 41%);

- Зеленский побеждает Бойко: 66,3% против 33,7% (62% против 38%);

- Разумков побеждает Зеленского: 50,4% против 49,6% (не было в списке).

Исследование проводилось с 11 по 17 ноября 2021 года: социологи опросили по телефону 2018 совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2,3%.

Центр Разумкова в комментарии LIGA.net сообщил, что у опроса нет заказчиков и спонсоров, он был проведен, как собственный проект.

Опрос Группы Рейтинг на начало ноября 2021-го давал такие цифры: Зеленский – 23,1%, Порошенко – 13,3%, Тимошенко – 10,7%, Бойко – 9,2%, Разумков – 8,3%.

КМИС на середину октября давал такие цифры: Зеленский – 24,7%, Порошенко – 15,6%, Тимошенко – 12,2%, Бойко – 12,4%, Смешко – 7,8%, Разумков – 7,1%.

По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.

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Яна Катасонова

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