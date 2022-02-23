Рейтинг. СН и Евросолидарность лидируют, в Раду могут пройти семь партий – опрос

Слуга народа и Евросолидарность возглавляют рейтинг партий, преодолеть барьер в 5% и пройти в парламент могут семь-восемь партий. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг. Социологи сообщили LIGA.net, что у опроса был заказчик, кто именно – информация закрытая.

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Среди тех, кто определился и намерен голосовать, симпатии разделились бы так (в скобках – результаты опроса группы Рейтинг):

Слуга народа – 19,6% (18,3%);

Евросолидарность – 17,7% (17,1%);

Батькивщина – 11,5% (10,8%);

ОПЗЖ – 9,5% (9,7%);

Сила и честь –7,6% (5,2%);

Потенциальная партия Дмитрия Разумкова – 6,7% (5,9%);

Наши Мураева – 5,4% (5,5%);

Украинская стратегия Гройсмана – 3,9% (4%);

Радикальная партия – 3,9% (4,7%);

Свобода – 3,2% (2,8%);

Народный фронт – 3,2% (не было в списке);

УДАР – 3,1% (2,8%).

Телефонный опрос проводился с 11 по 18 февраля среди 4800 совершеннолетних респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 1,4%.

Опрос группы Рейтинг на середину декабря 2021-го: СН – 19,1%, Евросолидарность – 13,5%, Батькивщина – 11,2%, ОПЗЖ – 10,5%.

Опрос КМИС на 16 февраля: Евросолидарность – 22,9%, Слуга народа – 16,4%, Батькивщина – 11,5%, ОПЗЖ – 10,1%.

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Марк Сировой

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