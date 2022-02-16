Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 8% – опрос Рейтинга

Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев с отрывом от пятого президента Петра Порошенко почти на 8%. При этом Порошенко лидирует в антирейтинге, а Зеленский – на третьем месте. Об этом говорится в результатах социологического опроса Группы Рейтинг, проведенного в середине февраля.

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В Рейтинге сообщили LIGA.net, что стороннего заказчика не было – это собственное исследование компании.

Украинцев спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, получились такие результаты (в скобках – данные опроса Группы Рейтинг на 16-18 декабря):

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

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В антирейтинге лидирует Порошенко (43%), за ним Юрий Бойко (36%), а потом – Зеленский (33%).

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Опрос проводился по телефону с 12 по 13 февраля среди 2000 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 2,2%.

По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.

Опрос КМИС на середину февраля: Зеленский – 25,1%, Порошенко – 21,8%, Тимошенко - 11,8%, Бойко – 8,3%, Разумков – 7,2%.

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Оксана Житнюк

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