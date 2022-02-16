Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 8% – опрос Рейтинга
Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев с отрывом от пятого президента Петра Порошенко почти на 8%. При этом Порошенко лидирует в антирейтинге, а Зеленский – на третьем месте. Об этом говорится в результатах социологического опроса Группы Рейтинг, проведенного в середине февраля.
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В Рейтинге сообщили LIGA.net, что стороннего заказчика не было – это собственное исследование компании.
Украинцев спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время.
Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, получились такие результаты (в скобках – данные опроса Группы Рейтинг на 16-18 декабря):
- Владимир Зеленский – 24,6% (24,2%);
- Петр Порошенко – 16,8% (13,7%);
- Юлия Тимошенко – 9,6% (9,6%);
- Юрий Бойко – 8,3% (9,2%);
- Евгений Мураев – 6,9% (6,9%);
- Игорь Смешко – 6,6% (6,7%);
- Дмитрий Разумков - 6,2% (6,8%);
- Владимир Гройсман – 5,7% (6,2%);
- Олег Ляшко – 3,1% (3,1%).
Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.
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В антирейтинге лидирует Порошенко (43%), за ним Юрий Бойко (36%), а потом – Зеленский (33%).
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Опрос проводился по телефону с 12 по 13 февраля среди 2000 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 2,2%.
- По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.
- Опрос КМИС на середину февраля: Зеленский – 25,1%, Порошенко – 21,8%, Тимошенко - 11,8%, Бойко – 8,3%, Разумков – 7,2%.
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