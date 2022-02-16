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Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 8% – опрос Рейтинга

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16.02.2022, 18:15
Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 8% – опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев с отрывом от пятого президента Петра Порошенко почти на 8%. При этом Порошенко лидирует в антирейтинге, а Зеленский – на третьем месте. Об этом говорится в результатах социологического опроса Группы Рейтинг, проведенного в середине февраля. 

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В Рейтинге сообщили LIGA.net, что стороннего заказчика не было – это собственное исследование компании.

Украинцев спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, получились такие результаты (в скобках – данные опроса Группы Рейтинг на 16-18 декабря):

  1.     Владимир Зеленский – 24,6% (24,2%);
  2.     Петр Порошенко – 16,8% (13,7%);
  3.     Юлия Тимошенко – 9,6% (9,6%);
  4.     Юрий Бойко – 8,3% (9,2%);
  5.     Евгений Мураев – 6,9% (6,9%);
  6.     Игорь Смешко – 6,6% (6,7%);
  7.     Дмитрий Разумков - 6,2% (6,8%);
  8.     Владимир Гройсман – 5,7% (6,2%);
  9.     Олег Ляшко – 3,1% (3,1%).

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

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Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 8% – опрос Рейтинга

В антирейтинге лидирует Порошенко (43%), за ним Юрий Бойко (36%), а потом – Зеленский (33%).

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Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 8% – опрос Рейтинга

Опрос проводился по телефону с 12 по 13 февраля среди 2000 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 2,2%.

  • По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.
  • Опрос КМИС на середину февраля: Зеленский – 25,1%, Порошенко – 21,8%, Тимошенко - 11,8%, Бойко – 8,3%, Разумков – 7,2%.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский рейтинг выборы президент Петр Порошенко опрос социология
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