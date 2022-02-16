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Президентский рейтинг. Зеленский лидер, Порошенко сокращает отрыв – опрос КМИС

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16.02.2022, 11:59
Президентский рейтинг. Зеленский лидер, Порошенко сокращает отрыв – опрос КМИС - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (Фото: president.gov.ua, eurosolidarity.org. Коллаж: LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский по-прежнему возглавляет президентский рейтинг, но поддержка избирателей в последние месяцы снижается. За пятого президента Петра Порошенко готовы голосовать больше украинцев – отрыв сократился с 7,4% до 3,3%. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

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Как сообщает КМИС, это собственный всеукраинский опрос общественного мнения Омнибус, он проведен по инициативе социнститута. LIGA.net пока не удалось связаться с директором КМИС Владимиром Паниотто, чтобы узнать был ли сторонний заказчик у исследования.

Если бы выборы прошли сейчас, то голоса определившихся и намеренных голосовать разделились бы так (в скобках – результаты опроса КМИС на начало декабря):

Владимир Зеленский – 25,1% (27,1%);

Петр Порошенко – 21,8% (19,7%);

Юлия Тимошенко – 11,8% (11,3%);

Юрий Бойко – 8,3% (6,6%);

Дмитрий Разумков – 7,2% (6,3%);

Евгений Мураев – 6,5% (6,5%);

Игорь Смешко – 6,1% (7,7%);

Владимир Гройсман – 4,8% (5,1%);

Олег Ляшко – 3,9% (4,8%);

Олег Тягнибок – 2% (1,8%);

Кира Рудик – 0,7% (0,5%).

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Опрос проводился по телефону с 5 по 13 февраля 2022 года среди 2000 совершеннолетних по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 2,4% (для показателей около 50%) до 1,1% (для показателей около 5%).

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Яна Катасонова
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Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинг опрос соцопрос кмис
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