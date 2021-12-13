Президент Владимир Зеленский по-прежнему возглавляет президентский рейтинг, но электоральные симпатии избирателей к Петру Порошенко увеличиваются. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

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Как сообщил LIGA.net директор КМИС Владимир Паниотто, опрос проводился по их собственной инициативе.

Если бы выборы прошли сейчас, то голоса определившихся и намеренных голосовать разделились бы так (в скобках – результаты опроса КМИС на середину октября):

Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

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Опрос проводился по телефону с 3 по 11 декабря 2021 года среди 2000 совершеннолетних по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 2,4% (для показателей около 50%) до 1,1% (для показателей около 5%).

Отрыв между Зеленским и Порошенко в прошлом опросе составлял 9,1%, сейчас уменьшился до 7,4%.

Соцгруппа Рейтинг давала такие результаты на начало сентября 2021 года: Зеленский – 31,1%, Порошенко – 13,3%, Бойко – 10,9%, Смешко – 6,1%

Опрос Группы Рейтинг на начало ноября 2021-го давал такие цифры: Зеленский – 23,1%, Порошенко – 13,3%, Тимошенко – 10,7%, Бойко – 9,2%, Разумков – 8,3%.

По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.

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Яна Катасонова

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