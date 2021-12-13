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Новости | Президентский рейтинг. Зеленский еще лидер, Порошенко немного сократил отрыв – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 13:14
Президентский рейтинг. Зеленский еще лидер, Порошенко немного сократил отрыв – опрос КМИС - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Президент Владимир Зеленский по-прежнему возглавляет президентский рейтинг, но электоральные симпатии избирателей к Петру Порошенко увеличиваются. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. 

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Как сообщил LIGA.net директор КМИС Владимир Паниотто, опрос проводился по их собственной инициативе.

Если бы выборы прошли сейчас, то голоса определившихся и намеренных голосовать разделились бы так (в скобках – результаты опроса КМИС на середину октября):

  1. Владимир Зеленский – 27,1% (24,7%);
  2. Петр Порошенко – 19,7% (15,6%);
  3. Юлия Тимошенко11,3% (12,2%);
  4. Игорь Смешко7,7% (7,8%);
  5. Юрий Бойко6,6% (9,4%);
  6. Евгений Мураев6,5% (6,2%);
  7. Дмитрий Разумков6,3% (7,1%);
  8. Владимир Гройсман5,1% (5,5%).

Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Нажмите на таблицу, чтобы увеличить:

Президентский рейтинг (таблица – КМИС)

Опрос проводился по телефону с 3 по 11 декабря 2021 года среди 2000 совершеннолетних по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 2,4% (для показателей около 50%) до 1,1% (для показателей около 5%).

Отрыв между Зеленским и Порошенко в прошлом опросе составлял 9,1%, сейчас уменьшился до 7,4%.

Читайте также: Зеленский первый, но идет наравне с Разумковым во втором туре: опрос от Центра Разумкова

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский Петр Порошенко опрос юлия тимошенко кмис игорь смешко
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