Новости | Президентский рейтинг. Зеленский еще лидер, Порошенко немного сократил отрыв – опрос КМИС
Президент Владимир Зеленский по-прежнему возглавляет президентский рейтинг, но электоральные симпатии избирателей к Петру Порошенко увеличиваются. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.
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Как сообщил LIGA.net директор КМИС Владимир Паниотто, опрос проводился по их собственной инициативе.
Если бы выборы прошли сейчас, то голоса определившихся и намеренных голосовать разделились бы так (в скобках – результаты опроса КМИС на середину октября):
- Владимир Зеленский – 27,1% (24,7%);
- Петр Порошенко – 19,7% (15,6%);
- Юлия Тимошенко – 11,3% (12,2%);
- Игорь Смешко – 7,7% (7,8%);
- Юрий Бойко – 6,6% (9,4%);
- Евгений Мураев – 6,5% (6,2%);
- Дмитрий Разумков – 6,3% (7,1%);
- Владимир Гройсман – 5,1% (5,5%).
Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.
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Опрос проводился по телефону с 3 по 11 декабря 2021 года среди 2000 совершеннолетних по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 2,4% (для показателей около 50%) до 1,1% (для показателей около 5%).
Отрыв между Зеленским и Порошенко в прошлом опросе составлял 9,1%, сейчас уменьшился до 7,4%.
- Соцгруппа Рейтинг давала такие результаты на начало сентября 2021 года: Зеленский – 31,1%, Порошенко – 13,3%, Бойко – 10,9%, Смешко – 6,1%
- Опрос Группы Рейтинг на начало ноября 2021-го давал такие цифры: Зеленский – 23,1%, Порошенко – 13,3%, Тимошенко – 10,7%, Бойко – 9,2%, Разумков – 8,3%.
- По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.
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