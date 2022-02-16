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В свежем опросе КМИС Евросолидарность обошла Слугу народа. В Раду проходят семь партий

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 11:52
В свежем опросе КМИС Евросолидарность обошла Слугу народа. В Раду проходят семь партий - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В свежем рейтинге Киевского международного института социологии лидируют Европейская солидарность, на втором месте – Слуга народа. Третье место разделили Батькивщина и ОПЗЖ, разница в пределах статистической погрешности. Опрос проводился с 5 по 13 февраля, результаты опубликованы на сайте КМИС.

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Данный опрос проводился методом телефонного интервью. Социологи акцентируют на том, что метод исследования влияет на результаты. В КМИС заявляют, что респонденты, опрошенные по телефону, "более состоятельные, имеют несколько более высокий уровень образования и более активны", чем респонденты, опрошенные лично.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках - данные аналогичного опроса КМИС, проведенного 3-11 декабря 2021 года):

1. Европейская солидарность – 22,9% (19,8% );

2. Слуга народа – 16,4% (18,4% );

3. Батькивщина – 11,5% (9,1%);

4. ОПЗЖ – 10,1% (9%);

5. Партия Наши Евгения Мураева – 6,2% (4,4%).

6. Разумная политика экс-спикера Дмитрия Разумкова – 5,8% (4,8%);

7. Сила и честь – 5,1% (7%).

Остальные партии не набирают необходимых для прохода в парламент 5% голосов. Шансы попасть в Раду есть у Радикальной партии (4,3%) и Украинской стратегии Гройсмана (3,8%).

В свежем опросе КМИС Евросолидарность обошла Слугу народа. В Раду проходят семь партий

Это было собственное исследование КМИС, которое проводилось по телефону с 5 по 13 февраля среди 2000 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,4%. LIGA.net пока не удалось связаться с директором КМИС Владимиром Паниотто, чтобы узнать, был ли сторонний заказчик в исследовании.

  • Результаты опроса Деминициатив и Центра Разумкова на середину декабря 2021-го: Слуга народа – 20,4%, Евросолидарность – 17,3%, Батькивщина – 10,6%, ОПЗЖ – 9,9%.
  • Опрос группы Рейтинг на середину декабря: СН – 19,1%, Евросолидарность – 13,5%, Батькивщина – 11,2%, ОПЗЖ – 10,5%.

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Оксана Житнюк
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Слуга народа рейтинг выборы опрос соцопрос кмис социология европейская солидарность
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