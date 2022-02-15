Если будет вторжение. Готовых давать отпор стало больше: опрос КМИС по партийным симпатиям
Социологи выяснили, как украинцы намерены реагировать на возможное новое вторжение России в зависимости от их электоральных предпочтений. Общая готовность к сопротивлению за последние несколько месяцев в стране увеличилась, говорится в результатах опроса КМИС.
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Украинцев спросили, к каким действиям они готовы в случае вооруженного вторжения РФ в их населенных пункт. Социологи получили такие результаты (в скобках представлены данные опроса, проведенного 3-11 декабря 2021-го):
→ 57,5% готовы оказывать сопротивление (50,2%);
→ 37,3% – готовы давать отпор с оружием в руках (33,3%);
→ 25% готовы к демонстрациям, протестам, гражданскому неповиновению и другим акциям (21,7%);
→ 12,4% намерены уехать в безопасный регион страны (14,8%);
→ 7,5% намерены выехать из Украины (9,3%);
→ 17,9% ничего не собираются делать (18,6%).
Готовность к сопротивлению (разбивка по партиям, в скобках – результаты декабрьского опроса):
→ Евросолидарность – 80,2% (72,2%);
→ Украинская стратегия Гройсмана – 73,8% (59%);
→ Сила и честь – 69,3% (73%);
→ Свобода – 68,3% (не была представлена в предыдущем опросе);
→ Батькивщина – 66,2% (42,4%);
→ Удар – 65,7% (не была представлена в предыдущем опросе);
→ Радикальная партия – 62,8% (50,5%);
→ Слуга народа – 60,2% (53,2%);
→ Разумная политика экс-спикера Дмитрия Разумкова – 49,9% (56,8%);
→ Партия Наши Евгения Мураева – 39,7% (14,2%);
→ ОПЗЖ – 27,4% (25%);
→ Партия Шария – 17,6% (23,9%).
Опрос проводился с 5 по 13 февраля 2022 года по телефону. Всего опросили 2004 респондента старше 18 лет по всей стране, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – от 1,1% до 2,4%. Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что стороннего заказчика в исследовании не было.
Паниотто также объяснил LIGA.net резкий скачок готовых оказывать сопротивление среди сторонников партии Мураева – по его словам, это связано с относительной непопулярностью политсилы. Чем меньший у партии электорат, тем большая будет статистическая погрешность в результатах опроса.
- С 1 января 2022 года вступил в силу закон об основах нацсопротивления, позволяющий в случае необходимости привлечь ТрО для защиты страны. Детальнее читайте в разборе: "Война станет делом каждого".
- Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступление.
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