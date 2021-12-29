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Рейтинг партий. В Раду проходят семь политсил, мог бы выйти "пестрый" парламент – опрос

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 15:56
Рейтинг партий. В Раду проходят семь политсил, мог бы выйти
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, в парламент попали бы семь партий – получился бы "пестрый" парламент, и перед фракциями встала бы проблема формирования коалиции. Об этом говорится в результатах совместного соцопроса Деминициатив и Центра Разумкова.

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В Деминициативах и Центре Разумкова рассказали LIGA.net, что финансировали проект вместе. Обе соцслужбы заверили, что использовали собственные средства. В ЦР еще и подчеркнули – у опроса не было политических заказчиков.

Социологи спросили украинцев, за какую партию они бы голосовали, если бы выборы в Раду состоялись в следующее воскресенье.

Среди определившихся и имеющих намерение идти на выборы социологи получили такие результаты (в скобках – данные на середину ноября 2021 года):

1. Слуга народа – 20,4% (22,7%);

2. Европейская солидарность – 17,3% (18,8%);

3. Батькивщина – 10,6% (8,8%);

4. Партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 10,5% (7%);

5. ОПЗЖ – 9,9% (12,7%);

6. Сила и честь – 6,7% (5,7%).   

7. Партия Евгения Мураева Наши – 5,2% (4,3%).    

Шансы попасть в Раду также есть у Украинской стратегии Гройсмана (4,4%) и у Свободы (3,3%). Рейтинг других политсил – ниже 2%.

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Рейтинг партий. В Раду проходят семь политсил, мог бы выйти "пестрый" парламент – опрос

Социологи также показали, как выглядел бы украинский парламент, если бы выборы прошли бы по такому сценарию и пропорциональной избирательной системе с одним многомандатным округом. Перед фракциями встала бы проблема формирования коалиции – минимальное количество партнеров было бы равно трем, и варианты могли бы быть очень разными.

Нажмите, чтобы увеличить:

 

Рейтинг партий. В Раду проходят семь политсил, мог бы выйти "пестрый" парламент – опрос

Исследование проводилось с 17 по 22 декабря, опросили 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.

  • Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.   
  • Опрос Группы Рейтинг на середину декабря: СН – 19,1%, Евросолидарность – 13,5%, Батькивщина – 11,2%, ОПЗЖ – 10,5%.

Читайте также: Зеленский стал разочарованием года в украинской политике – опрос

Оксана Житнюк
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