Зеленский стал разочарованием года в украинской политике – опрос
Президент Владимир Зеленский стал разочарованием года в украинской политике. Он также номинально занял первое место в категории политик года, но большинство респондентов вообще не смогли никого таким назвать. Об этом говорится в результатах совместного соцопроса Деминициатив и Центра Разумкова.
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В категории разочарование года у социологов получились такие результаты (в скобках – данные опроса Центра Разумкова за декабрь 2020-го):
1. Владимир Зеленский – 45,1% (42,1%);
2. Петр Порошенко – 8,5% (10,4%);
3. Виктор Медведчук – 3,2% (2,3%);
4. Дмитрий Разумков – 3% (менее 1%);
5. Все – 3% (4,6%).
Не смогли ответить 14,6%.
Результаты в категории политик года:
1. Владимир Зеленский – 17,3% (19,9%);
2. Дмитрий Разумков – 8,1% (3,1%);
3. Петр Порошенко – 8% (10,4%);
4. Юлия Тимошенко – 4,4% (3,1%);
5. Юрий Бойко – 3,7% (5,3%).
При этом 19,6% не смогли ответить, 14,6% – сказали, что таких нет, а 5,1% – отказались отвечать.
Исследование проводилось с 17 по 22 декабря, опросили 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.
В Деминициативах и Центре Разумкова рассказали LIGA.net, что финансировали проект вместе. Обе соцслужбы заверили, что использовали собственные средства. В ЦР еще и подчеркнули – у опроса не было политических заказчиков.
- По данным этого же опроса Зеленский занимает первое место в президентском рейтинге, но во втором туре идет вровень с Порошенко и проигрывает Разумкову.
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