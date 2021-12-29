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Зеленский стал разочарованием года в украинской политике – опрос

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 15:25
Зеленский стал разочарованием года в украинской политике – опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский стал разочарованием года в украинской политике. Он также номинально занял первое место в категории политик года, но большинство респондентов вообще не смогли никого таким назвать. Об этом говорится в результатах совместного соцопроса Деминициатив и Центра Разумкова.

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В категории разочарование года у социологов получились такие результаты (в скобках – данные опроса Центра Разумкова за декабрь 2020-го):

1. Владимир Зеленский – 45,1% (42,1%);

2. Петр Порошенко 8,5% (10,4%);

3. Виктор Медведчук3,2% (2,3%);

4. Дмитрий Разумков3% (менее 1%);

5. Все – 3% (4,6%).

Не смогли ответить 14,6%.

Результаты в категории политик года:

1. Владимир Зеленский – 17,3% (19,9%);

2. Дмитрий Разумков – 8,1% (3,1%);

3. Петр Порошенко – 8% (10,4%);

4. Юлия Тимошенко4,4% (3,1%);

5. Юрий Бойко3,7% (5,3%).

При этом 19,6% не смогли ответить, 14,6% – сказали, что таких нет, а 5,1% – отказались отвечать.

Зеленский стал разочарованием года в украинской политике – опрос

Исследование проводилось с 17 по 22 декабря, опросили 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.

В Деминициативах и Центре Разумкова рассказали LIGA.net, что финансировали проект вместе. Обе соцслужбы заверили, что использовали собственные средства. В ЦР еще и подчеркнули – у опроса не было политических заказчиков.

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинг опрос виктор медведчук центр Разумкова Разочарование Деминицитивы политик года
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