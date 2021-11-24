В Раду проходят шесть партий, Слуга народа и Евросолидарность лидируют – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы шесть партий. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова в середине ноября 2021 года.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные опроса Центра Разумкова на середину октября 2021-го):

1. Слуга народа – 22,7% (21,6%);

2. Европейская солидарность – 18,8% (15,8%);

3. ОПЗЖ – 12,7% (12,9%);

4. Батькивщина – 8,8% (11,1%);

5. Условная партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 7% (не была представлена в предыдущем опросе);

6. Сила и честь – 5,7% (6%).

Остальные партии не набирают необходимых для прохода в парламент 5% голосов. Шансы оказаться в Раде есть у Украинской стратегии Гройсмана (4,4%), партии Наши Евгения Мураева (4,3%), у Свободы (3,5%) и Радикальной партии (2,9%).

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Опрос проводился с 11 по 17 ноября методом личного интервью по месту проживания респондентов. Опрошено 2018 человек от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%. Центр Разумкова уточнил в комментарии LIGA.net, что у опроса не было заказчика – исследование проводилось в рамках собственных проектов.

Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.

Опрос Группы Рейтинг на середину ноября: СН – 18%, Евросолидарность – 13,9%, ОПЗЖ – 10,7%, Батькивщина – 10,1%.

Оксана Житнюк

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