Резников и министр обороны Беларуси решили обменяться наблюдателями на военных учениях
Сегодня, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным. Они договорились взаимных визитах атташе по вопросам обороны на военные учения, сообщает пресс-служба Минобороны.
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"В целях укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений "Метель-2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия беларуско-российских учений "Союзная решимость-2022", – сказано в сообщении.
В Минобороны Украины сообщают, что беседа состоялась "для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".
Министры также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере "в духе добрососедства".
Резников заявил, что какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины против Беларуси исключены, и "это просто невозможно". Он отметил, что Хренин тоже заверил его в "отсутствии рисков и угроз для Украины" с территории Беларуси. Министры определили алгоритм дальнейшего взаимодействия, Резников назвал это "положительным сигналом" и "первым шагом к плодотворному сотрудничеству".
В Минобороны Беларуси сообщили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
- Кремль перебросил боевую технику и войска к границе Украины и 10 февраля начал масштабные учения с Беларусью.
- В этот же день Украина отправила в Россию запрос с требованием предоставить "детальные разъяснения по военной деятельности" у своих границ согласно разделу III Венского документа.
- Вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что РФ не ответила на запрос, и Украина созывает встречу стран-участниц Венского документа, включая Россию, в течение 48 часов.
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