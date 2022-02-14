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Резников и министр обороны Беларуси решили обменяться наблюдателями на военных учениях

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 16:21
Резников и министр обороны Беларуси решили обменяться наблюдателями на военных учениях - Фото
Резников и Хренин (Фото - Минобороны)

Сегодня, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным. Они договорились взаимных визитах атташе по вопросам обороны на военные учения, сообщает пресс-служба Минобороны.

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"В целях укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений "Метель-2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия беларуско-российских учений "Союзная решимость-2022", – сказано в сообщении.

В Минобороны Украины сообщают, что беседа состоялась "для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".

Министры также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере "в духе добрососедства".

Резников заявил, что какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины против Беларуси исключены, и "это просто невозможно". Он отметил, что Хренин тоже заверил его в "отсутствии рисков и угроз для Украины" с территории Беларуси. Министры определили алгоритм дальнейшего взаимодействия, Резников назвал это "положительным сигналом" и "первым шагом к плодотворному сотрудничеству".

В Минобороны Беларуси сообщили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников беларусь Виктор Хренин Миноброны
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