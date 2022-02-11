"48 часов на ответ": Украина требует от России информацию о военных учениях у границ
Украина отправила в Россию запрос с требованием предоставить "детальные разъяснения по военной деятельности" у своих границ, согласно разделу III Венского документа. Москва должна ответить в течение 48 часов, написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
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"Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить о дате завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", – отметил он.
Кулеба подчеркнул – у России на ответ есть 48 часов.
Министр добавил, что, если Москва не предоставит в этот срок информацию или она будет недостаточной, то Украина инициирует созыв "чрезвычайной встречи" стран-участниц Венского документа. На этом мероприятии Россия "должна будет предоставить разъяснение".
Глава МИД отметил, что Украина продолжит "использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности" страны.
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