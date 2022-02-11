"48 часов на ответ": Украина требует от России информацию о военных учениях у границ

Украина отправила в Россию запрос с требованием предоставить "детальные разъяснения по военной деятельности" у своих границ, согласно разделу III Венского документа. Москва должна ответить в течение 48 часов, написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить о дате завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", – отметил он.

Кулеба подчеркнул – у России на ответ есть 48 часов.

Министр добавил, что, если Москва не предоставит в этот срок информацию или она будет недостаточной, то Украина инициирует созыв "чрезвычайной встречи" стран-участниц Венского документа. На этом мероприятии Россия "должна будет предоставить разъяснение".

Глава МИД отметил, что Украина продолжит "использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности" страны.

СПРАВКА. Венский документ — международное соглашение государств-участников ОБСЕ в Европе, предназначенное для реализации мер доверия и безопасности в регионе.

29 ноября 2021 года министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что планируемые совместно с Россией учения у границы Беларуси с Украиной направлены на "прикрытие" южных границ.

16 декабря Россия устроила военные учения в Черном море в районе оккупированного Крыма.

11 января 2022-го около 3000 военнослужащих РФ приступили к новым учениям в областях, прилегающих к границе с Украиной.

Читайте также: "Это не блеф". Разведка США предупреждает о возможном скором вторжении РФ в Украину – NYT

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.