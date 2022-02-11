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"48 часов на ответ": Украина требует от России информацию о военных учениях у границ

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 17:31
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Украина отправила в Россию запрос с требованием предоставить "детальные разъяснения по военной деятельности" у своих границ, согласно разделу III Венского документа. Москва должна ответить в течение 48 часов, написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить о дате завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", – отметил он.

Кулеба подчеркнул – у России на ответ есть 48 часов.

Министр добавил, что, если Москва не предоставит в этот срок информацию или она будет недостаточной, то Украина инициирует созыв "чрезвычайной встречи" стран-участниц Венского документа. На этом мероприятии Россия "должна будет предоставить разъяснение".

Глава МИД отметил, что Украина продолжит "использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности" страны.

Скриншот Twitter

Скриншот Twitter
СПРАВКА. Венский документ — международное соглашение государств-участников ОБСЕ в Европе, предназначенное для реализации мер доверия и безопасности в регионе.
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Яна Катасонова
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