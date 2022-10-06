Резников – миру: Хватит бояться РФ, это не "вторая армия мира", а напавшая на нас тюрьма

Министр обороны Алексей Резников призвал мир перестать бояться путинской России, которая пытается шантажировать его и Украину в частности ядерным оружием, потому что Силы обороны уже показали реальную, а не распиаренную, силу российской армии. Его слова приводит Twitter Минобороны.

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Как выразился министр, "после Мариуполя, Бучи и ракетных ударов ядерным оружием нас не запугать".

"Мы говорим всем партнерам – перестаньте бояться России. Это не "вторая армия мира", это бродяги, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину", – отметил руководитель ведомства.

Где Резников это сказал, не уточняется. Вероятно, это было в его речи на онлайн-конференції Forbes, где он обсуждал вероятность ядерного удара по Украине.

12 сентября на фоне прорыва ВСУ в Харьковской области старший советник Хельсинской группы при Конгрессе США Пол Массаро написал, что "российский миф разрушен – мы больше никогда не будем бояться России".

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Євген Пилипенко

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