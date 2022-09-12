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Арестович оценил "цунами" за Харьковом, в США пишут – "больше никогда не будем бояться РФ"

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 13:44
Арестович оценил
Алексей Арестович (фото - пресс-служба ОП)

Результаты контрнаступления "блестящи", и ракетные удары РФ по критической инфраструктуре "ничего не замедлят и не отменят", а лишь приведут к ускорению союзной помощи Украине и приблизят падение режима в Кремле. Об этом написал в Facebook внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.

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Оценивая контрнаступление Сил обороны в Харьковской области, он написал, что "результаты цунами блестящи": "Одной техники захвачено на то, чтобы полностью обеспечить новую нашу механизированную, а то и танковую бригаду. <...> Во всем мире сломан миф о непобедимости российской армии".

Он рассказал, что "пошли совсем другие разговоры, просьбы, предложения и надежды" от союзников и партнеров, а "у очень многих скептиков началась тотальная переоценка".

С такими выводами согласен и старший советник Хельсинской группы при Конгрессе США Пол Массаро, который написал в Twitter, что "российский миф разрушен – мы больше никогда не будем бояться России": "Санкции с России могут быть сняты только после демилитаризации, деколонизации, денуклеаризации и депутинизации. Спасибо украинцам".

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Арестович добавил, что фаза прорыва сменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие наиболее выгодных рубежей – "как трамплинов для следующих прыжков". По его словам, "будут еще наши молниеноснее удары, будет и медленное прогрызание их обороны – там, где она попрочнее".

Он успокоил, что "командование не позволяет себе увлекаться, и это высший признак профессионализма". Для продолжения контрнаступления нужны условия и ресурсы, и они создаются не за один день, отметил внештатный советник ОП.

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Внештатный советник главы Минобороны Алексей Копытько пишет, что удар РФ по энергосистеме Украины после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы готовности Кремля к переговорам "еще раз подчеркивает запредельную искренность намерений и вес слова российской стороны".

"Пламенный привет всем, кто подталкивает нас договариваться с россиянами. Обоснуйте теперь. Во-вторых, после очередного звонка Макрона в Кремль. Системно вытирать ноги о президента Франции – это какое-то особое извращение. В конце концов это глумление французы воспримут лично. А им есть, чем с нами поделиться", – предположил он.

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Євген Пилипенко
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война прогноз деоккупация Алексей Арестович контрнаступление Алексей Копытько
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