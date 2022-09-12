"Растет ненависть к правительству". В России злятся сторонники войны против Украины – CNN

Успешное наступление Вооруженных Сил Украины в Харьковской области и бегство оккупантов вызвали у активных российских сторонников войны гнев, направленный против правительства и военного командования РФ. Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, крах российской обороны в Харьковской области вызвал обвинения со стороны влиятельных военных блогеров оккупантов.

"Самым влиятельным – и, возможно, неожиданным – публичным критиком ситуации стал чеченский лидер Рамзан Кадыров, предоставивший для наступления тысячи боевиков", – говорится в статье CNN.

В сообщении Telegram 11 сентября Кадыров написал, что свяжется с высокопоставленными чиновниками Минобороны РФ.

"Понятно, что были допущены ошибки. Думаю, они сделают некоторые выводы", – заявил он.

Намекая на разброд среди командиров, Кадыров сказал, что "если бы Генштаб России не захотел уйти, то (войска) не отступили бы", но российские солдаты "не имели надлежащей военной подготовки", и это привело к тому, что они бежали.

Российские военные блогеры, имеющие сотни тысяч подписчиков, были еще откровеннее.

Они охарактеризовали крах оккупантов в Харьковской области как "катастрофу", полный провал разведки, а также "результат преступной безответственности тех, кто отвечал за это направление".

Один из них, называющий себя русским православным националистом, обвинил российские власти в том, что те бросили войска. Он заявил, что по мере того как растет ненависть к Украине, "еще больше растет ненависть к правительству и командованию".

Российские военные блогеры также обвиняли свое правительство в масштабном праздновании Дня Москвы во время бегства армии РФ.

Украинские военные продолжают освобождать Харьковскую и Донецкую области, за сутки оккупантов выбили из 20+ населенных пунктов, сообщили в Генштабе.

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Наталія Медведєва

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