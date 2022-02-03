Резников о добровольцах теробороны в поселках: Охотники уже предлагают свои услуги

В маленьких населенных пунктах не будут создавать батальоны теробороны – планируют привлечь добровольцев, которые хорошо знают местность и, возможно, имеют разрешение на ношение оружия. Об этом на брифинге сказал министр обороны Алексей Резников.

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"По представлению и решению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, возможно, будут образовываться добровольческие формирования в маленьких населенных пунктах", – сказал он.

По словам Резникова, в поселках, где нет необходимости создавать батальон теробороны, планируют формировать отряды из числа местных жителей. Рассматривают привлечение охотников, которые, подчеркнул министр, имеют разрешение на ношение оружия, хорошо знают местность, не привлекались к уголовной ответственности и не состоят на учете в наркологическом диспансере.

Глава Минобороны добавил, что среди добровольцев "могут образовываться добровольческие формирования для обеспечения задач, поставленных именно в этой локации". По его словам, это может быть охрана тоннеля, моста или важного перекрестка.

Резников подчеркнул, что уже "активно предлагают свои услуги охотники из Волыни".

Министр предложил тем, кто хочет вступить в добровольческое формирование, обращаться к командирам местных сил теробороны. Необходимо предъявить удостоверение личности, написать заявление и пройти проверку, после которой с добровольцем будет заключен контракт.

1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.

Первым указом Зеленского в 2022 году стало назначение командующего Сил теробороны ВСУ. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.

Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступления.

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Яна Катасонова

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